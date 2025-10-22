BAWAG schrieb in den ersten drei Quartalen mehr Gewinn

Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR) des Geldhauses stand bei 36,9 Prozent, um 4,3 Prozentpunkte mehr als in den ersten neun Monaten 2024. Die Quote notleidender Kredite (NPL-Ratio) blieb indes weiterhin auf einem niedrigen Niveau und belief sich auf 0,8 Prozent zum Ende des dritten Quartals. Auch operativ entwickelte sich das Geschäft mit Steigerungen bei den Kernerträgen "solide", wie CEO Anas Abuzaakouk in der Mitteilung festhielt.

Die jüngste Übereinkunft zwischen der Bank und der Arbeiterkammer (AK) im Streit um Kreditbearbeitungsgebühren hat indes nur geringen Einfluss auf die Ergebnisse. Hinsichtlich der Rückzahlungssumme an die Kunden könne man aktuell keine konkrete Zahl nennen, bisher seien die finanziellen Dimensionen aber im Bereich "des Erwartbaren", sagte Finanzvorstand Enver Sirucic im Gespräch mit Nachrichtenagenturen. Generell bezeichnete er den Vergleich als "gute und pragmatische Lösung", auch für die betroffenen Kunden.

Positiv sieht Sirucic die Entwicklung des Kreditgeschäfts der Bank. Vor allem bei Wohnkrediten gebe es aktuell einen Erholungstrend, wobei das unlängst gesunkene Zinsniveau für Aufwind sorge. Auf der anderen Seite bleibe das Risiko der BAWAG im Bereich des in Österreich angeschlagenen Gewerbeimmobiliensektor niedrig, so der Manager.

Nach Plan laufe aktuell die Integration der jüngsten Zukäufe - die niederländische Knab Bank sowie das deutsche Privatkundengeschäft von Barclays. Zwar sei die Integration noch im Fluss, das Geschäft entwickle sich nach den Übernahmen aber schon jetzt gut, berichtete Sirucic.

Ihre mittelfristigen Ziele vom März bestätigte die Bank. Die ursprünglichen Erwartungen für das Gesamtjahr 2025 dürfte die BAWAG mit einem prognostizierten Nettogewinn von mehr als 800 Mio. Euro sogar übertreffen, hieß es in der Mitteilung.