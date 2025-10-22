Trend Logo
BAWAG schrieb in den ersten drei Quartalen mehr Gewinn

Das Geldhaus bestätigte seine Ziele
Die BAWAG hat in den ersten neun Monaten 2025 mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt. Der Nettozinsertrag wuchs gegenüber der Vorjahresperiode um fast die Hälfte auf rund 1,36 Mrd. Euro, der Provisionsüberschuss stieg um 20 Prozent auf 273 Mio. Euro, wie das Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Unterm Strich stand ein Gewinn von 630 Mio. Euro, das ist um rund ein Fünftel mehr als im Vergleichszeitraum. Ihre Erwartungen für das Gesamtjahr dürfte die Bank damit übertreffen.

von

Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR) des Geldhauses stand bei 36,9 Prozent, um 4,3 Prozentpunkte mehr als in den ersten neun Monaten 2024. Die Quote notleidender Kredite (NPL-Ratio) blieb indes weiterhin auf einem niedrigen Niveau und belief sich auf 0,8 Prozent zum Ende des dritten Quartals. Auch operativ entwickelte sich das Geschäft mit Steigerungen bei den Kernerträgen "solide", wie CEO Anas Abuzaakouk in der Mitteilung festhielt.

Die jüngste Übereinkunft zwischen der Bank und der Arbeiterkammer (AK) im Streit um Kreditbearbeitungsgebühren hat indes nur geringen Einfluss auf die Ergebnisse. Hinsichtlich der Rückzahlungssumme an die Kunden könne man aktuell keine konkrete Zahl nennen, bisher seien die finanziellen Dimensionen aber im Bereich "des Erwartbaren", sagte Finanzvorstand Enver Sirucic im Gespräch mit Nachrichtenagenturen. Generell bezeichnete er den Vergleich als "gute und pragmatische Lösung", auch für die betroffenen Kunden.

Positiv sieht Sirucic die Entwicklung des Kreditgeschäfts der Bank. Vor allem bei Wohnkrediten gebe es aktuell einen Erholungstrend, wobei das unlängst gesunkene Zinsniveau für Aufwind sorge. Auf der anderen Seite bleibe das Risiko der BAWAG im Bereich des in Österreich angeschlagenen Gewerbeimmobiliensektor niedrig, so der Manager.

Nach Plan laufe aktuell die Integration der jüngsten Zukäufe - die niederländische Knab Bank sowie das deutsche Privatkundengeschäft von Barclays. Zwar sei die Integration noch im Fluss, das Geschäft entwickle sich nach den Übernahmen aber schon jetzt gut, berichtete Sirucic.

Ihre mittelfristigen Ziele vom März bestätigte die Bank. Die ursprünglichen Erwartungen für das Gesamtjahr 2025 dürfte die BAWAG mit einem prognostizierten Nettogewinn von mehr als 800 Mio. Euro sogar übertreffen, hieß es in der Mitteilung.

