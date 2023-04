BAWAG steigerte im 1. Quartal den Gewinn

Dank deutlich gestiegener Zinserträge und leicht rückläufiger operativer Kosten konnte die BAWAG ihren Quartalsgewinn zum Jahresanfang auf rund 140 Millionen Euro steigern - im Vergleich zur Vorjahresperiode ein Plus von 26 Prozent, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Das Ergebnis je Aktie vergrößerte sich um 36 Prozent von 1,24 auf 1,69 Euro pro Titel. Rückläufig war hingegen das Provisionsgeschäft. Die Bank kündigte zudem einen weiteren Aktienrückkauf an.

Der Nettozinsertrag betrug im ersten Quartal etwa 290 Mio. Euro (Q1 2022: 242 Mio. Euro), was die BAWAG auf ein "normalisiertes Zinsumfeld" zurückführt. Das Beratungsgeschäft war hingegen rückläufig. Der Provisionsüberschuss lag heuer noch bei 76,2 Mio. nach 81,4 Mio. Euro im ersten Quartal des Vorjahres. "Dies ist auf das aktuell vorsichtigere Kundenverhalten zurückzuführen, welches durch die Auswirkungen der Inflation und durch das allgemein gedämpfte Umfeld beeinträchtigt wird", schreibt das Finanzinstitut.

Zum Ergebniswachstum beigetragen hat dann auch die sehr moderate Entwicklung auf der Kostenseite. Die operativen Ausgaben gingen sogar leicht zurück auf 119,4 Mio. Euro. Die Bank spricht von "vielfältigen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung", die umgesetzt worden seien. Die Cost/Income-Ratio sei demnach auch um 4,5 Prozentpunkte auf 32,5 Prozent gefallen. Weiters sind auch die regulatorischen Aufwendungen (+7 Prozent) und die Risikokosten (+1 Prozent) nur moderat gewachsen.

Vom Nettogewinn entfallen 118 Mio. Euro auf das Geschäft mit Privatkunden bzw. kleinen- und mittleren Unternehmen. 37 Mio. Euro gehen auf Geschäfte mit Konzernen, im Immobiliensektor und mit der öffentlichen Hand zurück. Das gesamte Kundenkreditvolumen betrifft zu fast dreiviertel (73 Prozent) die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Regien) sowie die Niederlande.

Den Ausblick für das Gesamtjahr heuer bestätigt die Bank. Die CET1-Quote (Anteil des harten Kernkapitals am Gesamtkapital) betrug der BAWAG zufolge am Ende des ersten Quartals 14,1 Prozent und berücksichtigt bereits den Dividendenabschlag in Höhe von 77 Mio. Euro. Die Bank will zudem erneut eigene Aktien zurückkaufen, und zwar in Höhe von "bis zu 100 Basispunkten der CET1-%", heißt es in der Aussendung. Die Behörden müssen dem aber noch zustimmen.