BAWAG kauft deutsches Barclays-Privatkundengeschäft

Die BAWAG Group kauft das deutsche Privatkundengeschäft der britischen Großbank Barclays. Mit dem Zukauf will die Bank ihre Präsenz in Österreich, Deutschland der Schweiz sowie den Niederlanden ausbauen, geht aus einer Aussendung am Donnerstag hervor. Die Assets der Barclays Consumer Bank Europe betrugen laut Aussendung Ende März 2024 rund 4,7 Mrd. Euro und bestanden vor allem aus Karten- und Kreditforderungen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

von APA