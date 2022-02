BAWAG kauft kleine Bank in den USA

Die BAWAG Group kauft eine kleine Bank in den USA. Die Peak Bancorp, Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, werde vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden für 65 Mio. Dollar (58 Mio. Euro) zur Gänze übernommen, teilte die BAWAG am Mittwoch mit. Idaho First Bank sei eine landesweit operierende Community Bank mit Sitz in McCall, Idaho.

Damit könne die BAWAG Group ihre Präsenz in den USA ausbauen und sich für künftiges Wachstum in einem der Kernmärkte der Bank besser positionieren. Die Idaho First Bank hat rund 10.000 Kunden. In den ersten drei Quartalen 2021 habe Peak Bancorp einen Nettogewinn von 4,6 Mio. Dollar erzielt.