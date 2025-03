Baubranche jubelt über deutsches Sondervermögen

© APA/APA/dpa/Carsten Hoefer home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Bauwirtschaft lobt die Einigung von Union und SPD auf ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur in höchsten Tönen. Auch in Österreich kletterten die Aktienkurse von Strabag und Porr nach oben. Dieses Paket sei "wegweisend und unerlässlich zugleich - für unseren Industriestandort sowie für ein geopolitisch resilientes, starkes Deutschland und Europa", so der Chef des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, am Mittwoch.

von APA