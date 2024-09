BASF will bis 2028 mindestens 12 Mrd. Euro ausschütten

© APA/APA/dpa/Uwe Anspach home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Chemiekonzern BASF will zwischen 2025 und 2028 mindestens zwölf Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten. Pro Jahr würde dann eine Dividende von mindestens 2,25 Euro je Aktie gezahlt, zusätzlich solle es spätestens ab 2027 Aktienrückkäufe geben, teilte das Unternehmen aus Ludwigshafen am Donnerstag mit. Zudem setzte sich BASF neue Finanzziele.

von APA