BASF will Agrargeschäft auf Börsengang vorbereiten

Der Chemiekonzern BASF will einem Medienbericht zufolge sein Agrargeschäft auf einen Börsengang in den nächsten Jahren vorbereiten. BASF wolle auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag eine Reihe von Umstrukturierungsmaßnahmen ankündigen, darunter auch Pläne für die Zukunft des Agrarbereichs und des Coatingsgeschäfts, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

von APA