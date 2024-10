© APA/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Bank of Japan (BOJ) hält wie erwartet an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Nach ihrer zweitägigen Sitzung beließ die Notenbank am Donnerstag den kurzfristigen Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent. Die Zentralbank prognostiziert für das laufende Fiskaljahr eine Kerninflation von 2,5 Prozent und für die Folgejahre von 1,9 Prozent. Gleichzeitig signalisierte sie, die weltwirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten.