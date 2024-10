Bank of America büßte im Sommerquartal über 11 Prozent Gewinn ein

Banken haben im Zuge des intensiven Wettbewerbs um Einlagen höhere Zinsen gezahlt, um zu verhindern, dass die Kundschaft zu lukrativen Alternativen wie Geldmarktfonds abwandern. Der Nettozinsertrag (NII) der Bank of America - also die Differenz zwischen dem, was die Bank mit Krediten verdient und dem, was sie für Einlagen auszahlt - fiel im dritten Quartal um 3 Prozent auf 14 Mrd. Dollar. Vorbörslich lag die Aktie des Bankhauses rund ein Prozent im Plus.