Bank Lloyds schließt 136 britische Filialen

Die britische Großbank Lloyds schließt einem Medienbericht zufolge 136 Filialen in Großbritannien. Damit solle dem Übergang der Kunden zum digitalen Banking Rechnung getragen werden, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf das Institut. Demnach werde die Bank zwischen Mai 2025 und März 2026 insgesamt 61 Lloyds-Filialen sowie 61 Standorte von Halifax und 14 Niederlassungen der Bank of Scotland schließen.

von APA