Bank of Japan hält wie erwartet an niedrigen Zinssätzen fest

Die Bank of Japan (BOJ) hat am Freitag ihre ultraniedrigen Zinssätze und ihren Ausblick für die künftige Geldpolitik beibehalten. In einer Erklärung zur Bekanntgabe des Beschlusses wiederholte die BOJ ihr Versprechen, die ultralockere Geldpolitik beizubehalten, "solange dies notwendig ist, um das Inflationsziel (zwei Prozent) stabil zu halten".

Konkret heißt das, dass sich die Währungshüter nach ihrer zweitägigen Sitzung dafür entschieden haben, an den Zielmarken von minus 0,1 Prozent für die kurzfristigen Zinsen und null Prozent für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen festzuhalten. Außerdem ließ die BOJ ein Referenzband, in dem sich die Rendite zehnjähriger Anleihen um jeweils 50 Basispunkte nach oben und unten bewegen kann, sowie eine im Juli festgelegte harte Obergrenze von 1,0 Prozent unverändert.

"Japans Wirtschaft wird sich wahrscheinlich weiterhin mäßig erholen", erklärte die BOJ und fügte hinzu, dass die Inflationserwartungen erneut Anzeichen eines Anstiegs gezeigt hätten. Notenbankchef Kazuo Ueda hatte bereits zuvor signalisiert, dass an eine Zinswende nicht vor der Jahreswende zu denken ist. Erst dann werde die Zentralbank eine gesicherte Datenbasis haben, um beurteilen zu können, ob das Inflationsziel von 2,0 Prozent nachhaltig erreicht werden könne oder nicht.