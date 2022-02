Bank von England steigert Leitzins auf 0,5 Prozent

Die Bank of England (BoE) legt wenige Wochen nach ihrer Zinswende nach. Sie erhöhte den geldpolitischen Schlüsselzins am Donnerstag um einen viertel Punkt auf 0,5 Prozent. Die britische Notenbank deutete eine mögliche weitere Straffung der Geldpolitik an. Sie hält es für möglich, dass die Inflation bald über die Marke von 7 Prozent hinausschießen könnte.

Die Notenbank in London hatte im Dezember als erste der großen Zentralbanken seit Beginn der Pandemie den Zins angehoben - und zwar von 0,1 auf 0,25 Prozent.

Der Kurs des Pfund reagierte umgehend: Er stieg auf 1,3625 Dollar nach zuvor 1,3567 Dollar. "Die Omikron-Welle hat die Bank of England nicht beeindruckt", kommentierte Alexander Krüger, Chefvolkswirt des Bankhauses Hauck Aufhäuser Lampe die Beschlüsse. Angesichts des hohen Inflationsdrucks könne die nächste Zinsanhebung bereits im März folgen. "Die Bank von England zaudert nicht", kommentierte auch sein Kollege Thomas Gitzel von der VP Bank. "Die britischen Währungshüter machen bei ihrem geldpolitischen Richtungswechsel Tempo und rammen heute dicke Pflöcke ein."

Vier der neun Währungshüter sprachen sich auf der Sitzung sogar für eine stärkere Zinsanhebung auf 0,75 Prozent aus. Die Mehrheit, darunter Notenbankchef Andrew Bailey, hielt eine Anhebung auf 0,5 Prozent jedoch für ausreichend.

Die Notenbank reagiert mit ihrem Schritt auf den rasanten Preisanstieg auf der Insel: Die Inflationsrate war im Dezember auf 5,4 Prozent gestiegen, den höchsten Stand seit fast drei Jahrzehnten.