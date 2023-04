Bank Austria erwartet geringes Wirtschaftswachstum

Die Wirtschaftsleistung werde sich in den nächsten Monaten auf einem niedrigen Wachstumsniveau stabilisieren, geht aus dem aktuellen Branchenüberblick der UniCredit Bank Austria hervor. Dabei habe das Wirtschaftswachstum an Schwung verloren. Aber auch die Erwartungen von Industrie, Handel und Dienstleistungen im März lassen laut dem Branchenklima kurzfristig weitere Rückgänge der Produktions- und Geschäftstätigkeit erwarten.

Im Gegenzug sieht es für einzelne große Industriebranchen sowie am Bau besser aus. "In Summe lassen die jüngsten Konjunkturbefragungsergebnisse vom März 2023 den Schluss zu, dass sich die Wirtschaftsleistung in Österreich in den nächsten Monaten auf einem niedrigen Wachstumsniveau stabilisieren wird", sagte UniCredit Bank Austria Ökonom Günter Wolf.

Die Lieferketten-Problematik des Vorjahres verlor bereits an Bedeutung: Nur 22 Prozent der Unternehmen berichteten im ersten Quartal 2023 von erheblichen Produktionseinschränkungen durch Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten. Im zweiten Quartal 2022 stimmten hier noch 43 Prozent zu. Dafür gewann das Thema Arbeitskräftemangel an Bedeutung.

Positiv sieht es vom Branchenklima her für die Kfz-Industrie, die Produktion von Informationstechnik, im Maschinenbau und der Lebensmittelindustrie aus. Pessimistischer gestimmt sind von allen größeren Industriebranchen im März nur die Unternehmen der Elektrotechnik und Kunststoffverarbeitung. Mit Ausnahme der Bauzulieferbereiche sollten aber beide Branchen noch 2023 wieder an Schwung gewinnen.

Die Bauwirtschaft ist heuer bis Februar 2023 um 11,4 Prozent gewachsen. Das Beherbergungs- und Gaststättenwesen leidet derzeit vor allem unter Arbeitskräftemangel. Doch der Sektor wird seine Umsatzausfälle der Vorjahre voraussichtlich 2023 ausgleichen können.