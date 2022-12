Bank Austria: Industriekonjunktur stabilisiert sich

Der Abschwung der österreichischen Industrie verliert an Tempo, die Industriekonjunktur stabilisiert sich, geht aus dem UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex für den Dezember hervor. Demnach steig der Index geringfügig auf 47,3 Punkte, er liegt damit jedoch den fünften Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle. Das Tempo des Jobaufbaus stieg im Dezember leicht an, da freie Stellen nachbesetzt wurden.

Die Entspannung bei den Lieferengpässen verlangsamte den Rückgang der Produktionsleistung im Dezember trotz des weiter stark sinkenden Neugeschäfts. Der starke Einbruch der Nachfrage bremste den Kostenauftrieb und auch der Anstieg der Verkaufspreise verlangsamte sich deutlich gegenüber den Vormonaten, teilte das Geldinstitut in einer Aussendung mit. Demzufolge habe es aktuell den geringsten Anstieg der Lieferzeiten seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gegeben.

Fazit der Banker: "Die Stabilisierung der kurzfristigen Aussichten und der Produktionserwartungen auf Jahressicht signalisiert eine leichte Entschärfung der Rezession in der Industrie zum Jahreswechsel 2022/23." Die Dezember-Umfrage liefere erste Anzeichen, dass die Rezession in der österreichischen Industrie sich zu entschärfen beginnt.