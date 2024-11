© APA/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei ihren Plänen zur Übernahme des italienischen Konkurrenten Banco BPM stößt die Bank Austria-Mutter UniCredit auf Widerstand. Banco BPM erklärte am Dienstag, dass das feindliche Übernahmeangebot seitens der UniCredit in Höhe von 10 Mrd. Euro nicht seinem wahren Potenzial entspreche. Das Angebot der UniCredit "spiegelt in keiner Weise die Rentabilität und das Wertschöpfungspotenzial für die Aktionäre der Banco BPM wider", erklärte die Bank am Dienstag.