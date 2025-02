Baidu bietet neues KI-Modell als Open Source an

Angesichts des zunehmenden Konkurrenzdrucks im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) will der chinesische Technologiekonzern Baidu die neue Version seines Modells "Ernie" als Open Source zur Verfügung stellen. "Wir werden in den kommenden Monaten schrittweise die 4.5-Version von Ernie auf den Markt bringen und sie ab dem 30. Juni offiziell als Open Source freigeben", teilte Baidu am Freitag mit.

von APA