BaFin verhängte Rekordstrafe gegen Handelskonzern Steinhoff

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen den südafrikanischen Handelskonzern Steinhoff, vormals Mutterkonzern der Möbelketten Kika und Leiner in Österreich, eine Rekordstrafe verhängt. Die 11,29 Mio. Euro, die das Unternehmen mit Wurzeln im Nordwesten Deutschlands zahlen muss, seien die höchste Geldbuße verhängt.

Steinhoff hatte den Geschäftsbericht der niederländischen Holding für 2016/17 erst Mitte 2019 vorgelegt - nach den Vorschriften viel zu spät. In diesen Jahren kämpfte Steinhoff nach einem Bilanzskandal ums finanzielle Überleben. Zudem seien Stimmrechtsmitteilungen von Aktionären nicht rechtzeitig veröffentlicht worden, erklärte die BaFin. Steinhoff kann gegen die Strafe noch Einspruch einlegen.