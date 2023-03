BaFin: Deutsches Finanzsystem ist stabil und robust

Die Finanzaufsicht BaFin hält nach der Rettungsaktion für die Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) das deutsche Finanzsystem weiter für widerstandsfähig. "Das deutsche Finanzsystem erweist sich weiterhin als stabil und robust", teilte ein Sprecher der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Montag auf Anfrage mit. Die BaFin habe die aktuellen Marktentwicklungen im Blick und berücksichtige sie im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht.

Die Deutsche Bank sieht sich vom absehbaren Totalausfall bestimmter Anleihen der Krisenbank Credit Suisse kaum betroffen. Das Engagement von Deutschlands größtem Kreditinstitut in diesen eigenkapitalähnlichen AT1-Anleihen der Credit Suisse liege "nahe null", sagte ein Sprecher am Montag. Deutschlands größter Vermögensverwalter DWS habe kein Engagement in AT1-Schuldtiteln der Credit Suisse. Auch die Commerzbank halte keine AT1-Schuldtitel der Credit Suisse, teilte das Institut mit.

Die Vertrauenskrise bei der Credit Suisse (CS) hatte weltweit Schockwellen durch die Finanzmärkte gesandt. Am Sonntag wurde ein Rettungspaket beschlossen. Danach übernimmt die Schweizer Großbank UBS die kriselnde Rivalin. Die Schweizerische Nationalbank unterstützt die Übernahme mit umfangreichen Liquiditätshilfen.