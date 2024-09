Babler wirbt noch einmal stimmkräftig um Zuneigung

© APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER home Aktuell Nachrichtenfeed

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler hat die Österreicher am Samstag eindringlich aufgefordert, seiner Partei bei der morgigen Nationalratswahl die Stimme zu geben: "Stärkt euch selber", rief er mehreren Hundert Interessierten zu, die sich am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten zum Abschlussevent der Kampagne versammelt hatten. Babler befand, dass man aus eigenen Interessen niemals etwas anderes wählen sollte als die Sozialdemokratie.

von APA