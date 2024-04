Babler bei Wiener Parteitag optimistisch

© APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Messe Wien hat die Wiener SPÖ am Samstag ihren Landesparteitag abgehalten. Er fungierte zugleich als Auftakt für den EU-Wahlkampf. Auf der Tagesordnung steht zudem die Wiederwahl von Bürgermeister Michael Ludwig zum Landesparteivorsitzenden. Bundesparteichef Andreas Babler zeigte sich in seiner Rede optimistisch für die kommenden Urnengänge - mit Verweis auf jüngste Resultate in Salzburg und Innsbruck.

von APA