AVL verkauft Tochterunternehmen Piezocryst an Spectris PLC

Seit rund 18 Monaten hatten sich die Verkaufspläne für Piezocryst, einer der Cashcows des Grazer Technologiekonzerns sowie führender Anbieter hochspezialisierter Piezo-Sensoriklösungen, verdichtet. Seitens AVL hieß es, dass der Verkauf nichts mit den momentan wenig prickelnden Zahlen der AVL zu tun habe, sondern dass man schon länger auf der Suche nach einer strategischen Partnerschaft gewesen sei. Trotz des Eigentümerwechsels bleibe AVL sowohl als Kunde als auch als Innovations- und Vertriebspartner weiterhin eng mit Piezocryst verbunden.

Für die 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Piezocryst soll sich ebenfalls nicht viel ändern. Der Standort von Piezocryst bleibe in Graz am Gelände der AVL und auch die Zusammenarbeit werde fortgeführt. "Die Entscheidung zum Verkauf erfolgt im Rahmen einer langfristigen Strategie, die es Piezocryst ermöglichen wird, in einem dynamischen Marktumfeld seine Position zu stärken, Technologien in einem breiteren Markt und in neuen Segmenten zu platzieren und weiterhin maßgebliche technologische Entwicklungen voranzutreiben", so das Statement der AVL.

Spectris PLC ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Präzisionsmessgeräten und -systemen spezialisiert hat. Das Tochterunternehmen HBK ist ein deutsch-dänisches Unternehmen im Bereich Test- und Messtechnik und hatte bereits seit Jahrzehnten eine Vertriebspartnerschaft mit Piezocryst - umgekehrt ist AVL ein Kunde von HBK. HBK gehört seit dem Jahr 2000 zur Spectris PLC Unternehmensgruppe.