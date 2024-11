© APA/APA/AFP/PATRICK LUX home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler kündigt einen Monat nach der Fusion mit Vitesco den Abbau von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa an, davon 2.800 in Deutschland. Das entspreche rund 3,1 Prozent des gesamten Personalbestandes. Wie weit Schaeffler Österreich mit Ende 2023 etwa 466 Mitarbeitern und einer Produktion in Berndorf betroffen ist, war am Dienstagmorgen noch unklar.