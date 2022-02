Autogrill schloss 2021 mit Verlusten ab

Unternehmen ist in Österreich mit 12 Raststätten präsent

Der italienische Autobahn-Raststättenbetreiber Autogrill hat das Jahr 2021 mit einem Umsatzwachstum von 32,8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen. Das Umsatzwachstum sei vor allem auf positive Resultate in der Heimat Italien und in Nordamerika zurückzuführen. Der Konzern meldete einen Jahresverlust von 110 Mio. Euro, teilte Autogrill am Dienstag mit.

Die Verschuldung lag bei 200 Mio. Euro. Bis Ende 2024 rechnet Autogrill mit 4,5 Mrd. Euro Umsatz. Der der Unternehmerfamilie Benetton gehörende Konzern, der 1997 die Kette der Wienerwald-Restaurants übernommen und sie in Autogrill umstrukturiert hat, betreibt derzeit 12 Autobahnraststätten in Österreich. Der Konzern mit etwa 62.500 Beschäftigten ist weltweit Marktführer in der Verkehrsgastronomie.