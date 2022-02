Autobauer Renault weiter auf Erholungskurs

Der französische Autobauer Renault hat nach Rekordverlusten das vergangene Jahr wieder mit schwarzen Zahlen abgeschlossen und ist weiter auf Erholungskurs. Der Gewinn betrug 967 Millionen Euro, wie Renault am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. 2020 hatte das Unternehmen in der Coronakrise noch einen Verlust von 8 Mrd. Euro eingefahren. Der Konzernumsatz stieg 2021 um 6,3 Prozent auf 46,2 Mrd. Euro.

Da die selbstgesteckten Ziele übertroffen wurden, fasst der Autobauer eine schnellere Rückzahlung staatlicher Kredite ins Auge, die in der Krise gewährt wurden. Die 4 Mrd. Euro sollen statt bis 2024 nun bereits 2023 und möglicherweise bereits heuer zur Gänze getilgt werden, nachdem im vergangenen Jahr bereits 1 Milliarde zurückgezahlt wurde, hieß es.

Weiter zu schaffen macht Renault der Chipmangel. Nachdem im vergangenen Jahr rund 500.000 Autos wegen Lieferproblemen bei Elektronikbauteilen nicht wie geplant gebaut werden konnten, werden dies im laufenden Jahr rund 300.000 Fahrzeuge sein, teilte Renault mit.