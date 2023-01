Autobauer Hyundai verdreifachte Gewinn

Die hohe Nachfrage nach SUVs und die schwache heimische Währung haben den Gewinn des südkoreanischen Autobauer Hyundai angetrieben. Der Nettogewinn stieg im vierten Quartal auf 1,7 Billionen Won (1,27 Mrd. Euro) nach 547 Mrd. Won im Vorjahresquartal, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Allerdings hatten von Refinitiv befragte Analysten sogar mit einem Überschuss von 2,5 Billionen Won gerechnet. Die Hyundai-Aktien legten an der Börse in Seoul rund 5,5 Prozent zu.