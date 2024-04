Auszählung bei Innsbruck-Wahl hat begonnen

© APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am Sonntag haben die Wahllokale um 16.00 Uhr geschlossen. Anschließend wurde in den 43 Sprengeln mit der Auszählung begonnen und es begann das bange Warten auf das vorläufige Endergebnis. Dieses sollte zwischen 18.00 und 19.00 Uhr vorliegen. In dem Ergebnis bereits enthalten sind dann die Briefwahl- bzw. Wahlkartenstimmen.

von APA