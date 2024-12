Australien setzt Internet-Riesen unter Druck

Große Internet-Konzerne sollen in Australien künftig eine Abgabe an Medienhäuser zahlen, wenn journalistische Inhalte auf ihren Plattformen verbreitet werden. Die Regelung solle für digitale Plattformen mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 250 Millionen australischen Dollar (rund 152 Millionen Euro) gelten und am 1. Jänner 2025 in Kraft treten, kündigte die Regierung in Canberra an.

von APA