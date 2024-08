Australien genehmigt Bau von Mega-Solarpark

© APA/APA/AFP/POOL/MADE NAGI home Aktuell Nachrichtenfeed

In Australien soll eine gigantische Produktions- und Speicheranlage für Solarstrom entstehen. Das australische Umweltministerium gab am Mittwoch grünes Licht für den Bau des "größten Solarparks der Welt", wie die zuständige Ministerin Tanya Plibersek mitteilte. Die Anlage soll in einer abgelegenen Region im Norden des Landes entstehen und über eine Stromtrasse mit dem südostasiatischen Stadtstaat Singapur verbunden werden.

von APA