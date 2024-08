Ausnahmezustand in Israel - Großangriff der Hisbollah

Dort ertönten Warnsirenen. In mehreren Gebieten waren auch Explosionen zu hören, nachdem das Luftabwehrsystem "Iron Dome" Raketen aus dem Südlibanon beschossen hat. Der israelische Rettungsdienst erklärte, er sei im ganzen Land in höchster Alarmbereitschaft.

Die israelische Armee wiederum hatte zuvor bekanntgegeben, am Sonntag Ziele der Hisbollah im Libanon angegriffen zu haben. Man habe herausgefunden, dass die Hisbollah "sich bereit macht, Raketen und Geschosse auf israelisches Gebiet abzufeuern". In einer Erklärung warnte die Armee, das Vorgehen der Hisbollah könne zu einer weiteren Eskalation in der Region führen.

Das israelische Kabinett soll noch in der Früh zusammentreten, wie das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu mitteilte. Flüge zum und vom Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv wurden ausgesetzt, der Flugverkehr sollte aber laut Armeesprecher Daniel Hagari ab 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MESZ) wieder planmäßig laufen.

Der Verteidigungsminister rief den Notstand aus. Man strebe keinen Krieg gegen den Libanon an, werde aber je nach Entwicklung handeln, erklärte das Außenministerium.

Israel hatte am 30. Juli den Hisbollah-Befehlshaber Shukr in Beirut gezielt getötet. Er soll für den Beschuss der Golanhöhen mit zwölf Toten wenige Tage zuvor verantwortlich gewesen sein.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas vor mehr als zehn Monaten beschießt die mit der Hamas verbündete Hisbollah-Miliz aus dem Libanon fast täglich Ziele im angrenzenden Norden Israels. Das israelische Militär wiederum greift regelmäßig Ziele in dem Nachbarland an.

Die im Gaza-Krieg vermittelnden USA, Ägypten und Katar hoffen, dass durch eine Einigung bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza auch eine Eskalation des Konflikts mit der Hisbollah und dem Iran und damit ein Flächenbrand in Nahost verhindert werden kann. Die Gespräche darüber sollen am Sonntag in Kairo weitergehen.