Auktionshaus Sotheby's schließt Wiener Niederlassung

Das Auktionshaus Sotheby's wird mit Ende Februar seine Wiener Niederlassung schließen. Eine entsprechende Meldung der Tageszeitung "Der Standard" wurde der APA am Samstag von der Leiterin Andrea Jungmann, die das Büro in der österreichischen Bundeshauptstadt seit 2001 führt, bestätigt. Im Februar stehe man Kunden nur noch "by appointment" zur Verfügung, hieß es in der Zeitung. Grund sei "ein rigoroses Sparprogramm für das hoch verschuldete Auktionshaus".

von APA