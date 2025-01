Auftragspolster der deutschen Industrie wuchs 3. Monat in Folge

© APA/APA/AFP/GUILLAUME SOUVANT home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Auftragspolster der deutschen Industrie ist im November wegen der positiven Entwicklung in der Autobranche den dritten Monat in Folge dicker geworden. Die offenen Bestellungen wuchsen um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Oktober hatte es ein Plus von 0,6 Prozent gegeben, im September sogar von 1,6 Prozent.

von APA