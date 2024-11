Auftragsbestand der deutschen Industrie kräftig gestiegen

© APA/APA/dpa/Jens Büttner home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Auftragspolster der deutschen Industrie ist im September so kräftig gewachsen wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Die offenen Bestellungen nahmen um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das ist der größte Zuwachs seit Dezember 2021. Im August hatte es noch einen Rückgang um 1,0 Prozent gegeben. Gemessen am Vorjahresmonat nahm der Auftragsbestand allerdings erneut ab, und zwar inflationsbereinigt um 2,6 Prozent.