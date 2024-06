© APA/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit der Stimmabgabe in den Niederlanden startet am Donnerstag die Europawahl. Bis zum Sonntag sind rund 373 Millionen Berechtigte in der EU aufgerufen, 720 künftige Europaabgeordnete zu wählen. Umfragen sagen den rechten Parteien Stimmengewinne voraus. Noch ist unklar, welche Mehrheiten es künftig geben wird. Allerdings könnte sich die EU durchaus verändern. In Österreich wird so wie in den meisten EU-Staaten am Sonntag gewählt.