Auch Norwegian fliegt vorerst nicht mehr über die Ukraine

Nach der KLM meidet auch die Fluggesellschaft Norwegian aufgrund der zugespitzten Sicherheitslage im Raum um die Ukraine im Konflikt mit Russland bis auf weiteres den ukrainischen Luftraum. Das bestätigte die norwegische Fluglinie am Montag. Nach Angaben einer Sprecherin fliegt Norwegian nicht direkt in die Ukraine, auf Strecken etwa ins türkische Antalya aber gelegentlich durch westliche Teile des ukrainischen Luftraums. Lufthansa und AUA fliegen weiter in die Ukraine.

Norwegian-Kommunikationschef Esben Tuman hatte dem norwegischen Sender TV2 gesagt, man habe nach einer umfassenden Sicherheitsbewertung entschieden, die Ukraine vorerst nicht mehr zu überfliegen. Sicherheit komme immer an erster Stelle. Generell fliege man nicht häufig über die Ukraine und meide östliche Teile des Landes nach dem Abschuss des Malaysia-Airlines-Fluges MH17 im Jahr 2014.

Die niederländische Fluggesellschaft KLM hatte am Wochenende mitgeteilt, ihre Flugverbindungen in die Ukraine einzustellen. Andere Airlines, darunter die deutsche Lufthansa und ihre österreichischen Tochter Austrian Airlines prüfen ähnliche Schritte.

"Zusammen mit den Behörden beobachten wir die Lage in der Ukraine laufend und nehmen gegebenenfalls weitere Anpassungen in unserem Flugplan vor", erklärte eine Sprecherin von Austrian Airlines auf APA-Anfrage am Sonntag. Die Sicherheit der Crews und Passagiere habe dabei oberste Priorität, betonte sie. Bereits vor einigen Wochen seien Übernachtungen in der Ukraine ausgesetzt worden und man halte die Aufenthaltszeit der Crews so kurz wie möglich.

Ähnliches gilt für den Austrian-Mutterkonzern Lufthansa, der die Lage in der Ukraine sehr genau beobachtet und eine Einstellung des Flugverkehrs prüfe. "Eine Einstellung des Flugverkehrs wird geprüft, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu aber keine Entscheidung", teilte die Lufthansa auf Anfrage mit.