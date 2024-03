AUA - Weiter Unsicherheit für Passagiere im Osterverkehr

++ THEMENBILD ++ ZU APA0161 VOM 26.6.2022 - Wegen Corona-Krankenständen beim Personal sind am Wochenende AUA-Flüge ausgefallen. Am Samstag waren laut "Kurier" 52 von 360 geplanten Flüge betroffen, am Sonntag laut ORF 42 der geplanten 346 Flüge. Im Bild: Heckflossen von Flugzeugen der Austrian Airlines (AUA) , aufgenommen am Montag, 27. Juni 2022 am Flughafen Schwechat.