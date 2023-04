AUA modernisiert bis 2028 gesamte Langstreckenflotte

Die Austrian Airlines (AUA) modernisiert bis 2028 ihre Langstreckenflotte und bekommt dafür insgesamt zehn Boeing 787-9 "Dreamliner". Nachdem die bestehende Flotte mehr als 20 Jahre lang im Einsatz war und zuletzt immer teurer in der Wartung wurde, hat die AUA-Mutter Lufthansa nun den Startschuss für die Erneuerung gegeben. Das erste der Flugzeuge soll Anfang 2024 in Wien landen und bereits im Sommerflugplan 2024 zum Einsatz kommen, wie die AUA am Mittwoch mitteilte.

Bis voraussichtlich 2028 werden die neun weiteren Flugzeuge schrittweise die derzeitigen Austrian Langstreckenflugzeuge der 777- und 767-Reihe ersetzen. "Die Dreamliner werden sukzessive von Lufthansa transferiert beziehungsweise stammen aus bestehenden Bestellungen der Lufthansa Group", heißt es in der Aussendung. Die neuen Flugzeuge seien aufgrund ihres geringeren Gewichts sowie verbesserter Technik und Triebwerke deutlich spritsparender unterwegs als ihre Vorgängermodelle.