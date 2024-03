AUA-Konflikt schwelt weiter - Streik droht an Feiertagen

© APA/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Nachdem es am Freitagabend im AUA-KV-Streit seitens der Firma kein von den Arbeitnehmervertretern gefordertes "neues, ernst zu nehmendes Angebot" gegeben hat, sind die Zeichen weiter Richtung Streik gerückt. Ganz sicher war ein solcher aber doch weiter nicht. Wenn, dann kommt es "zu den Osterfeiertagen", aber nicht sofort dazu, so die Arbeitnehmervertreter. Genaueres beraten sie am Samstag. Die AUA verwies erneut auf ihr vorhandenes Offert, das aus Unternehmenssicht gut ist.

von APA