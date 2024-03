AUA-Betriebsversammlung läuft - Über 100 Flüge gestrichen

© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Betriebsversammlung des fliegenden Personals der Austrian Airlines (AUA) läuft seit 9 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Die AUA musste deswegen am Freitagvormittag 112 Flüge streichen. Die 12.000 betroffenen Fluggäste seien informiert sowie umgebucht worden, so die Airline. Grund für die Betriebsversammlung sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen. Nach acht Gesprächsrunden gibt es noch keinen Gehaltsabschluss.

von APA