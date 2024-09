AT&T verkauft DirecTV um 7,6 Milliarden Dollar

© APA/APA/AFP/ALASTAIR PIKE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Telekommunikationskonzern AT&T wird seinen 70-prozentigen Anteil am Fernsehsatellitenbetreiber DirecTV für 7,6 Mrd. Dollar (6,8 Mrd. Euro) an den Finanzinvestor TPG verkaufen. Der Deal solle in der zweiten Hälfte 2025 über die Bühne gehen. AT&T werde 2025 eine erste Zahlung von 2 Mrd. Dollar erhalten und bis 2029 weitere Raten.

von APA