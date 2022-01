Atrium: 1. Feber HV zur Fusion auf Mutter Gazit, dann Börse-Abschied

Nach der Zustimmung der Aktionäre der Atrium European Real Estate Ltd. zur Verschmelzung auf das Mutterunternehmen Gazit Globe kurz vor Weihnachten und dem Ausbleiben von Einwänden gegen diese Fusion ist nun der Weg frei für eine ao HV Anfang Februar für eine Kapitalherabsetzung, ehe Atrium in Wien und Amsterdam von der Börse Abschied nimmt.

Am Montag wurde zum Sonder-Aktionärstreffen am 1. Februar auf der Kanalinsel Jersey geladen, auf der Atrium, die frühere Meinl European Land (MEL), ihren Sitz hat. Bis 13. Jänner konnten Gläubiger schriftliche Widersprüche gegen die Verschmelzung mit der israelischen Mutter Gazit Globe erheben, dies war aber nicht der Fall. Das Closing ist für 18. Februar geplant. Mit Stand von Frühherbst gehörten Atrium Immobilien mit rund 2,5 Mrd. Euro Marktwert - in Polen, aber auch Tschechien, der Slowakei und Russland.