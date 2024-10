Atos setzt weiter auf Teilverkauf an französischen Staat

© APA/APA/AFP/DAMIEN MEYER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die angeschlagene französische IT-Firma Atos hofft weiter auf einen Verkauf ihrer sicherheitsrelevanten Sparten an den französischen Staat. Ein Offert des Staates für Teile der Cybersicherheits-Sparte BDS war am Freitag ausgelaufen, ohne dass sich die beiden Parteien geeinigt hätten, räumte Atos am Montag ein. Man habe der Regierung aber ein neues Angebot unterbreitet, das mit dem Sanierungsplan kompatibel sei.

von APA