AT&S berichtet von Fortschritten beim Malaysia-Projekt

Wien/Leoben/Kuala Lumpur. Der börsennotierte steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat am Donnerstag von Baufortschritten bei seinem Milliardenprojekt in Kulim in Malysia berichtet. Beim Werk 1 sei die Dachgleiche erreicht worden, Produktionsstart sei im Herbst 2024. Der Produktionsstart des bereits fertig gebauten Werks 2 hänge aber weiter von der Entwicklung des Marktes ab, so die Firma. Das Projekt geht langsamer voran, als ursprünglich angestrebt. Aber aus Leoben gibt es gute Nachrichten.

So seien die großen Baukräne am Stammsitz in Leoben Hinterberg verschwunden, hieß es weiters in der Aussendung. Das hier entstehende Forschungs- und Entwicklungszentrum mit angeschlossener Serienfertigung für IC-Substrat-Technologien sei "etwas Einzigartiges in und für Europa", so Projektleiter Nikolaus Bauer-Oeppinger. Schließlich werde "diese Technologie und eine IC-Substrate-Fertigung dieser Dimension erstmals in die westliche Welt" geholt.

Mit dieser 500 Mio. Euro schweren Baustelle, laut Unternehmensangaben der größten in der ganzen Steiermark, liege man "voll im Plan und parallel zu den abschließenden Außenarbeiten haben wir im April bereits begonnen, die ersten Produktionsmaschinen einzubringen", so Bauer-Oeppinger. "Dem baldigen Qualifikationsstart steht also nichts im Wege, sodass unser Kundenportfolio verbreitert werden kann und unsere Kunden noch schneller und besser beliefert werden."

Binnen 14 Monaten sei die Gebäudehülle des künftigen R&D- und IC-Substrate-Centers hochgezogen worden, das neben den zwei bereits bestehenden Produktionsstätten als Werk 3 in Leoben in Betrieb gehen soll.

Mit dem neuen, heimischen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit angeschlossener Produktion am Stammsitz in Leoben, dem neuen Werk in Kulim und den etablierten Produktionsstandorten in Chongqing, Shanghai (beide China), Ansan (Korea) und Nanjangud (Indien) zeigt sich AT&S überzeugt, "einen entscheidenden Schritt voraus zu sein".

Am AT&S-Standort Kulim arbeiten rund 5.000 Bauarbeiter. Das Projekt wird über eine Reinraumfläche von 120.000 Quadratmetern verfügen, was der Größe von 17 Fußballfeldern entspricht. Ingolf Schröder, Executive Vice President der AT&S Business Unit Microelectronics: "Ich freue mich sehr, dass wir diese beiden wichtigen Meilensteine innerhalb von 15 Monaten nach dem Spatenstich erreichen konnten - ein großer Erfolg, nachdem wir enorme Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit (Pandemie), Ressourcen und Logistik zu bewältigen hatten."