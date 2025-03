AstraZeneca kauft EsoBiotec für bis zu eine Milliarde Dollar

Mit dem Zukauf will der Konzern seine Zelltherapie-Entwicklung - insbesondere für Krebs- und Autoimmunerkrankungen - weiter ausbauen. Das Unternehmen investiert gezielt in diesen Bereich, sowohl durch interne Entwicklungen als auch durch Übernahmen. Ende 2023 erwarb AstraZeneca die chinesische Biotechfirma Gracell Biotechnologies für bis zu 1,2 Mrd. Dollar und kündigte im Februar 2024 Investitionen von 300 Mio. Dollar in den USA an. EsoBiotec verfügt über eine Technologie, die es ermöglicht, Immunzellen direkt im Körper genetisch zu modifizieren. Dadurch könnten Zelltherapien künftig in Minuten statt in mehreren Wochen verfügbar sein, hofft AstraZeneca.