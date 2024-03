Armin Thurnher erhält den Staatspreis für Kulturpublizistik

© APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Österreichische Staatspreis für Kulturpublizistik 2024 geht an den Journalisten, Publizisten, Essayisten und "Falter"-Herausgeber Armin Thurnher (75). Das gab am Freitag das Kulturministerium bekannt. Der im Zwei-Jahres-Rhythmus abwechselnd mit dem Österreichischen Staatspreis für Literaturkritik vergebene Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und ging zuletzt an die Philosophin Isolde Charim, die nun gemeinsam mit Doron Rabinovici und Matthias Schmidt der Jury angehörte.

von APA