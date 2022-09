ArcelorMittal stellt wegen Energiepreisen Werksteil still

Europas größter Stahlkonzern ArcelorMittal stellt wegen der hohen Energiepreise für ein halbes Jahr den Betrieb in einem Werksteil in Hamburg ein. "Momentan können wir in Hamburg nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren", sagte der Geschäftsführer des Konzerns, Uwe Braun, der Zeitung "Zeit". Deshalb werde zum ersten Mal seit Gründung des Stahlwerks im Hamburger Hafen im Jahr 1969 die Reduktionsanlage von Oktober an geschlossen.

Das Stahlwerk von ArcelorMittal ist laut "Zeit" der größte Energieverbraucher Hamburgs. In der Reduktionsanlage entsteht aus Eisenerzkügelchen mithilfe von Erdgas Eisenschwamm, der für die Produktion von Rohstahl genutzt wird.

ArcelorMittal-Chef Braun warnte angesichts der aktuellen Entwicklung vor einer Abwanderung der Industrie ins Ausland. "Ich habe große Sorgen, dass das passieren könnte", sagte er zu der Zeitung. Auf europäischer Ebene könnte ein europaweiter Preis für Strom helfen.