Arbeitslosigkeit zur Vorwoche leicht gestiegen

Das Arbeitsministerium hat wieder die aktuellen Arbeitslosenzahlen veröffentlicht: Derzeit sind 376.271 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulung. Davon sind 305.924 Personen auf Arbeitssuche, 70.347 nehmen an Schulungsmaßnahmen teil. Damit ist die Zahl der beim AMS arbeitslos gemeldeten Personen im Wochenvergleich zwar leicht gestiegen, aber liegt unter Vorkrisenniveau. Zur Kurzarbeit sind um 40.000 Personen mehr angemeldet als vor einer Woche.

Vor einer Woche waren 372.109 Menschen ohne Job, davon waren 300.121 Personen arbeitslos gemeldet und 71.988 Personen in Schulungen.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit beträgt diese Woche 5.803 Personen - laut Arbeitsministerium ein für diese Zeit des Jahres untypisch geringer Zuwachs. Zum Vergleich: Die Arbeitslosigkeit ist in der Vergleichswoche 2020 um 15.919 Personen gestiegen, im Vorkrisenjahr 2019 um 22.510 Personen. Im Jahr 2019 waren konkret 389.533 Personen arbeitslos oder in Schulung (326.848 arbeitslos gemeldet, 62.685 Schulungsteilnehmer). Im Jahr 2020 gab es deutlich mehr von Arbeitslosigkeit Betroffene, nämlich 484.453 Personen (420.249 arbeitslos, 64.204 in Schulung).