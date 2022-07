Arbeitslosigkeit in Spanien im 2. Quartal deutlich gesunken

In Spanien ist die Arbeitslosigkeit im zweiten Quartal stark gesunken. Während sie im ersten Quartal noch 13,65 Prozent betrug, waren es von April bis Juni 12,48 Prozent, wie das Nationale Statistikinstitut INE am Donnerstag mitteilte. Ende Juni waren demnach noch 2,92 Millionen Menschen auf Arbeitssuche - um 255.000 oder 8 Prozent weniger als zum Ende des ersten Quartals. Im Jahresvergleich waren es sogar um 17,6 Prozent weniger.

Das spanische Arbeitsministerium hatte Anfang Juni bekanntgegeben, dass die Zahl der Arbeitslosen zum ersten Mal seit 2008 unter drei Millionen gesunken war. Laut INE ist die Verbesserung am Arbeitsmarkt besonders in der Altersgruppe der 25- bis 54-Jährigen sowie im Dienstleistungssektor, zu dem der Tourismus gehört, zu spüren.

Spanien war wegen seiner starken Abhängigkeit vom Tourismus von der Coronakrise hart getroffen. 2020 verloren fast eine halbe Millionen Menschen ihren Job. Mittlerweile ist die Zahl der Arbeitssuchenden auf ein niedrigeres Niveau als vor der Pandemie gesunken.

Obwohl die spanische Arbeitslosenquote weiterhin eine der höchsten in der EU ist, klagen seit Monaten zahlreiche Unternehmen besonders im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft und im Baugewerbe über einen Mangel an Arbeitskräften. Die Regierung in Madrid verabschiedete deshalb am Dienstag eine Reform, die es Ausländern und illegalen Migranten im Land erleichtert, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten.