Arbeitslosigkeit in Frankreich im 2. Quartal leicht gesunken

Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und hoher Inflation ist die Arbeitslosigkeit in Frankreich gesunken. Die Zahl der als arbeitssuchend gemeldeten Bürger im Mutterland (ohne Überseegebiete) sank im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zum Vorquartal auf 2,944 Millionen, wie das Statistikamt Insee in Paris mitteilte. Zum Vorjahresquartal, das noch stärker von der Coronakrise geprägt war, ergab sich sogar ein Rückgang um 15,6 Prozent.

Die französische Wirtschaft war zu Jahresbeginn um 0,2 Prozent geschrumpft, auch weil der private Konsum als traditioneller Wachstumstreiber geschwächelt hat. Ein Grund dafür waren die höheren Energiepreise. Experten erwarten für die am Freitag anstehenden Daten zum zweiten Quartal allerdings eine Rückkehr in die Wachstumsspur: Sie sagen ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,2 Prozent voraus.