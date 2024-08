Apple und Nvidia planen Einstieg bei OpenAI

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT OLSON home Aktuell Nachrichtenfeed

Der iPhone-Anbieter Apple und der Chip-Hersteller Nvidia verhandeln Medienberichten zufolge über ihre Beteiligung an der geplanten Finanzierungsrunde von OpenAI. Der Software-Konzern Microsoft, der bereits rund zehn Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler gesteckt hat, würde ebenfalls zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen, schrieb das "Wall Street Journal". Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über das Interesse von Nvidia an OpenAI.

von APA