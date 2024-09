Apollo prüft milliardenschwere Finanzspritze für Intel

Dies würde einer unternehmensähnlichen Beteiligung entsprechen. Intel-Manager prüfen dem Bericht zufolge derzeit den Vorschlag von Apollo. Die Gespräche seien aber noch nicht abgeschlossen. Sowohl der Umfang der möglichen Investition als auch der gesamte Deal könnten sich noch ändern oder scheitern, hieß es weiter. Weder Apollo noch Intel reagierten zunächst auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

Anfang dieses Jahres kündigte Apollo an, sich für elf Milliarden Dollar mit 49 Prozent an einem Joint Venture für Intels neue Produktionsstätte in Irland zu beteiligen. Am Freitag war zudem bekannt geworden, dass der Konkurrent Qualcomm Interesse an einer Übernahme von Intel bekundet hat. Qualcomm-Chef Cristiano Amon soll persönlich an den Verhandlungen beteiligt sein, die Gespräche befinden sich aber noch in einem frühen Stadium und ein Angebot liegt noch nicht vor. Ein Übernahmeangebot von Qualcomm für Intel wäre der größte Übernahmeversuch in der Branche seit 2018, als Broadcom Qualcomm für 142 Milliarden Dollar kaufen wollte. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte dies jedoch aus Gründen der nationalen Sicherheit verhindert.

Der einst weltgrößte Chiphersteller Intel befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage. Das Unternehmen hat den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) weitgehend verpasst und kämpft mit einer sinkenden Nachfrage nach klassischen Prozessoren. In diesem Jahr hat die Intel-Aktie bereits 57 Prozent an Wert verloren.